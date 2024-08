Schifani in ospedale per fare visita alla bambina scampata al naufragio

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani si è recato nel pomeriggio di ieri (19 agosto) all'Ospedale dei Bambini Di Cristina di Palermo per incontrare la piccola Sophia e i genitori James e Charlotte, tre dei superstiti del tragico naufragio avvenuto all'alba al largo della costa palermitana. Un momento di grande commozione durante il quale il presidente ha espresso la sua profonda vicinanza per il dramma vissuto dalla famiglia, portando un messaggio di speranza e solidarietà.

Leggi anche Porticello, i sommozzatori dei vigili del fuoco tornano in mare per cercare i dispersi del Bayesian

«Di fronte a tragedie come questa - sottolinea Schifani - non possiamo restare indifferenti. Il mio pensiero va a tutte le persone coinvolte e alle loro famiglie, ma oggi siamo qui anche per testimoniare che la solidarietà e l’impegno dei nostri operatori sanitari e dei volontari della Protezione civile sono una risorsa preziosa per la nostra comunità. La piccola è una sopravvissuta e rappresenta un simbolo di forza e speranza». Durante la visita, il personale sanitario ha rassicurato il governatore sulle condizioni di salute della bambina.