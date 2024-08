Affonda una barca a vela a Porticello, quindici persone salvate ma ci sono ancora sei dispersi e un corpo è stato recuperato

A causa del maltempo che si è abbattuto a Palermo una barca a vela di circa 50 metri con 22 persone a bordo è affondata intorno alle 5 nel tratto di mare davanti a Porticello. In 15 sono stati salvati dalle motovedette della guardia costiera e dai vigili del fuoco. Al momento risultano 6 i dispersi.

L’imbarcazione sarebbe affondata a causa della tromba d’aria che si è abbattuta sulla zona. I sommozzatori dei vigili del fuoco si sono già immersi per raggiungere lo scafo, a 49 metri di profondità a circa mezzo miglio dalla costa. Carabinieri, 118 e Protezione civile stanno accogliendo i superstiti.

A bordo c’erano per lo più britannici, ma anche un neozelandese, un cittadino dello Sri-lanka, due anglo francesi e un irlandese. I sommozzatori dei vigili del fuoco e i militari della capitaneria hanno salvato una bimba di un anno. La piccola Sophie è stata trasportata all’ospedale dei Bambini di Palermo. Subito visitata, è in buone condizioni di salute. La madre, che è assieme a lei, è stata medicata per una ferita alla spalla. Il padre è invece ricoverato all’ospedale Civico. Sono in corso le ricerche dei dispersi.