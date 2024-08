Il magnate inglese Mike Lynch fra i dispersi nel naufragio davanti a Porticello I NOMI DEI SUPERSTITI

Intanto, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani si è recato nel pomeriggio all'ospedale dei bambini Di Cristina di Palermo per incontrare la piccola Sophia e i genitori James e Charlotte, tre dei superstiti del tragico naufragio avvenuto all'alba al largo della costa palermitana. Un momento di grande commozione durante il quale il presidente ha espresso la sua profonda vicinanza per il dramma vissuto dalla famiglia, portando un messaggio di speranza e solidarietà.

C’è il tycoon britannico Mike Lynch, 59 anni, fondatore della multinazionale dell’informatica Autonomy, fra i sei dispersi nel naufragio della barca a vela avvenuto stamattina al largo di Porticello. Angela Bacares, 57 anni, la moglie del magnate, è invece tra le persone salvate dopo che la barca a vela Bayesian è affondata. Gli altri feriti che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati in ospedale sono: James Emsilie, 35 anni, con la moglie Charlotte Golunski 35 anni e la piccola Sofia di un anno. Sono tutti inglesi e si trovano all’ospedale dei Bambini; Sasha Murray, 29 anni irlandese; Myin Htun Kyaw, 39 anni, del Myanmar; Matthew Griffith, francese, capitano della nave; James Calfield 51 anni, della Nuova Zelanda; Ayla Ronald, 36 anni, e Matthew Fletcher, 41 anni, entrambi inglesi. I feriti riceveranno la vista dell’ambasciatore del Regno Unito in Italia, Hon Lord Llewellyn.

«Di fronte a tragedie come questa - sottolinea Schifani - non possiamo restare indifferenti. Il mio pensiero va a tutte le persone coinvolte e alle loro famiglie, ma oggi siamo qui anche per testimoniare che la solidarietà e l’impegno dei nostri operatori sanitari e dei volontari della Protezione civile sono una risorsa preziosa per la nostra comunità. La piccola è una sopravvissuta e rappresenta un simbolo di forza e speranza».

Chi è Linch, il «Bill Gates britannico»

Detto il «Bill Gates britannico», Lynch era finito al centro di un caso di frode di alto profilo e in giugno una giuria statunitense lo aveva prosciolto da tutte le accuse relative alla vendita della sua società di software a Hewlett-Packard nel 2011. Nato nel 1966 in una modesta famiglia operaia di Manchester, Linch ha saputo trasformare le avversità in opportunità. Fin da giovane, ha dimostrato un talento innato per gli affari, fondando a soli 20 anni la sua prima start-up nel settore della sicurezza informatica. Da lì, la sua carriera è stata una scalata vertiginosa: con intuizioni brillanti e una capacità unica di anticipare le tendenze di mercato, Linch ha costruito un impero che spazia dalla tecnologia all’immobiliare, fino all’energia rinnovabile. Oggi, le sue aziende contano migliaia di dipendenti e operano in oltre 30 paesi.

La barca famosa per il suo albero in alluminio

Il noleggio dello Bayesian, lo yacht a vela naufragato al largo delle coste di Porticello, in provincia di Palermo, secondo il sito britannico «The Indipendent» si aggirerebbe sui 195 mila euro a settimana, circa 215 mila dollari. La società proprietaria dell’imbarcazione, sempre secondo il quotidiano inglese, viene indicata con il nome di «Revtom Ltd» mentre la gestione sarebbe affidata al broker «Camper e Nicholsons». La barca è stata costruita nel 2008 dal cantiere nautico italiano Perini Navi. L’imbarcazione, lunga 56 metri, era nota per il suo albero in alluminio di 75 metri (246 piedi), uno dei più alti al mondo. Lo yacht può ospitare fino a 12 passeggeri.