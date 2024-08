Palermo, presi di mira dal branco dopo la rissa all'Arena Sirenetta: «Abbiamo avuto paura»

Un gruppetto di tre giovanissimi, tutti minorenni, che si era recato la scorsa notte nel locale per trascorrere una serata all’insegna della musica e dell’allegria, sfumata nel giro di pochi minuti in inseguimenti e botte da orbi. «Stavamo ballando, quando intorno all’1,15 è scoppiata la rissa ma è stata quasi subito sedata grazie all’intervento della sicurezza che ha buttato fuori dalla discoteca il gruppetto», spiega uno dei tre ragazzi. Una scena che è stata anche filmata per pochi secondi e ha fatto il giro dei social.

«Eravamo per i fatti nostri, appena usciti dalla discoteca e stavamo chiacchierando davanti al bar Scimone prima di tornare a casa quando ci hanno aggredito senza alcun motivo». È il racconto degli amici del ragazzo finito al pronto soccorso dell'ospedale Cervello, dove gli hanno riscontrato la frattura dello scafoide e un lieve trauma cranico, a seguito di una rissa scoppiata all’esterno dell’Arena Sirenetta. Alla fine dovrà portare il gesso per più di due mesi.

«La serata è ripresa -continua il giovane - e tutti hanno ripreso a ballare, noi abbiamo deciso di andare via. Quando siamo usciti siamo rimasti a chiacchierare davanti al bar Scimone, una delle peggiori scelte che potessimo fare». Nel giro di pochi minuti i gruppetti di ragazzi hanno trasformato viale Regina Elena nel loro personalissimo ring, fino a quando «uno di loro ha cominciato ad urlare verso di noi. Ci è venuto incontro prendendo a schiaffi e calci un nostro amico, che è caduto a terra e si è rannicchiato su se stesso per parare i colpi. Un altro mio amico ha perso gli occhiali cercando di scappare: ho urlato di lasciarli stare e ho ricevuto da dietro un pugno sulla spalla sinistra. A quel punto anche io sono sfuggito, dirigendomi verso il Charleston (lo storico stabilimento balneare, ndr). Sono stato inseguito da 3 ragazzi che mi urlavano fino a quando non sono arrivato nei pressi del commissariato».

A quel punto sono andati via. «Qualcuno ha provato a trattenermi dalla maglietta e sono quasi rimasto a petto nudo. Ho chiesto aiuto ad una coppia di ragazzi che mi hanno dato rifugio nella loro auto. Poi ho sentito le sirene della polizia e ho visto sfrecciare per viale Regina Elena una decina di motorini. Purtroppo divertirsi in città sta diventando davvero difficile: questa era la mia seconda volta all’Arena Sirenetta e non mi è sembrato un buon ambiente. Non controllano all’ingresso e ogni volta che, per puro caso, si urta un’altra persona si ha paura che possa succedere qualcosa». I tre ragazzi, nei prossimi giorni, sporgeranno denuncia contro ignoti.