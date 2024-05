Colpi d'arma da fuoco in via La Lumia, tre Daspo a Palermo

Il questore di Palermo ha emesso tre provvedimenti «Dacur Willy» nei confronti altrettanti giovani che hanno preso parte lo scorso dicembre a una violenta rissa in via La Lumia, all’altezza di via Gaetano Daita. Uno di loro ha esploso anche alcuni colpi di pistola.

Il divieto impedisce ai destinatari l’accesso ad alcuni esercizi pubblici per un periodo di tre anni tre e di transitare e stazionare nella zona degli eventi, dove sono presenti diversi locali della movida, e per due di essi il divieto è stato esteso a tutti i locali di pubblico trattenimento ed esercizi con licenza rilasciata dal questore di Palermo per ballo/spettacoli nel territorio dell’intera provincia.

Al giovane che ha sparato è stato imposto anche l’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia nei giorni di venerdì, sabato e domenica. Lo scorso febbraio, a seguito di attività investigativa, era stata eseguita dai carabinieri un’ordinanza di applicazione di misura cautelare a carico di tre dei partecipanti all’azione violenta, che risultano indagati per rissa aggravata e ad uno di essi, individuato nel giovane che aveva usato la pistola, era anche contestato il reato di aver portato in luogo pubblico e utilizzato un’arma da fuoco.