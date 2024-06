Cassonetti pieni e incendi, Palermo è di nuovo dentro l'emergenza rifiuti. La Rap: «Poco personale e mezzi inefficienti»

I roghi nel capoluogo sono stati appiccati nel quartiere Zen, in viale Michelangelo e nel quartiere Borgo Nuovo, dove la raccolta della spazzatura viene effettuata a singhiozzo. Per spegnere i roghi sono state impegnate diverse squadre dei Vigili del fuoco in Largo Gibilmanna e nelle vie Einaudi, Marciano, Costante Girardengo, Leon Dufourmy, Leonardo Pisano, Pietro D’Alvise, Fausto Coppi e Giuseppe Capparozzo. Ma non è solo la periferia a soffrire. Anche in corso dei Mille, vicino alla stazione centrale, cumuli di rifiuti riempiono i marciapiedi.

Già si è intervenuti nella zona di Falsomiele, Bonagia, via Villagrazia lato Guadagna, via Belmonte Chiavelli angolo Orsa Minore, via Caduti VIII Luglio, largo Gerbasi (Ospedale dei Bambini), via Crociferi, via Sambuca. Rimane zona Oreto Nuova (in programma nelle prossime ore).

Ieri in turno notturno, sono state definite le postazioni di in via Sammartino, via Portello (2 postazioni), via Celona, in via Pandora, via Antigone , via Aiace (2 postazioni); via Conte Federico (da via Giafar ai campi di calcetto e da via Giafar a via Brancaccio), piazza Giuseppe Bandi (traversa di via Conte Federico), via Brancaccio postazione Padre Puglisi , via Favier (postazione sotto il ponte Giafar).

Sono in programma, a seguire da stamattina, 5 giugno, interventi in via Carlo del Prete, via Margifaraci, via Francesco Baracca (zona Boccadifalco), via Palumbo (zona Boccadifalco), via Mattei, via Jack London, via Salgari, via Lanza di Scalea, via Perpignano bassa da viale Regione Siciliana a piazza principe di Camporeale, via Perpignano alta da viale Regione Siciliana a via Savonarola, via Savonarola parte alta di via Perpignano, via Pergusa, via Gela, via Palmerino da viale Regione Siciliana a piazza Turba, corso Pisani, via Lorenzo Ingria, via Dotto, via Carmelo Onorato da corso Pisani a Corso Calatafimi.