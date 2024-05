L’avvocato di Francesca Donato: «Elementi non chiari, la mia assistita ha scelto di non rilasciare dichiarazioni»

«L'espletamento dell’esame autoptico non rappresenta una conclusione delle indagini che certamente dovrà tenere conto di diversi elementi non ancora chiariti. I primi dati emersi non consentono di orientare in maniera decisa l’indagine». Lo dichiara l’avvocato Vincenzo Lo Re, il legale incaricato dall’onorevole Francesca Donato di seguire le indagini relative alla morte del marito Angelo Onorato, l’architetto trovato morto nella sua auto con una fascetta di plastica attorno al collo, a Palermo.

«In questo quadro - continua Lo Re - appare comprensibile la volontà della mia assistita, che pure ha già manifestato le sue convinzioni, di non voler commentare la vicenda e rilasciare dichiarazioni alla stampa per non alimentare un clamore mediatico che non favorisce la discrezione necessaria ad una vicenda dolorosa e attualmente oggetto di indagine».