L'incidente mortale a Palermo, il figlio di Samuele Fuschi: «Mio padre ha perso la vita per una buca»

«Mio padre ha perso la vita per una buca e ha lasciato quattro figli a casa e una moglie». Sono le parole del figlio maggiore di Samuele Fuschi, Alessio, che sul luogo della tragedia condivide la rabbia e il dolore per quello che è successo al padre.

In viale Regione Siciliana, nel tratto tra il ponte Bonagia e l'ex rotonda di via Oreto, l'uomo è morto dopo avere perso il controllo del suo scooter, nel punto in cui si trova una grossa buca sull'asfalto. «Ora piangiamo per lui - prosegue il giovane - che era un grande lavoratore, tutto casa e famiglia. Era orgoglioso dei suoi figli, un uomo eccezionale e chi lo conosceva può confermarlo. Ora chiediamo giustizia. Mio padre era orgoglioso di me, gli ho solo dato gioie, mai dispiaceri. Ho diciotto anni e sono il figlio più grande, l'unico maschio. La mia sorellina più piccola ha soli quattro mesi e da adesso in poi sarò io a farle da padre».