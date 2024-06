La buca riapparsa in via Lincoln a Palermo: operai al lavoro per la riparazione

Operai di nuovo in azione in via Lincoln a Palermo, per effettuare la riparazione della buca che si trova all'altezza dell'Orto Botanico. Era riapparsa ieri, 4 giugno, nel tratto in cui era già stato eseguito un intervento il 19 maggio. Il manto stradale era nuovamente dissestato e la buca era stata transennata: una situazione che aveva anche provocato notevoli rallentamenti alla circolazione dei mezzi. Erano evidenti anche avvallamenti e crepe, inevitabilmente pericolosi per il transito dei veicoli. La prima riparazione, effettuata dal Comune dopo la segnalazione dei residenti, era dunque durata poco: dopo appena quindici giorni, il problema si è ripresentato.

Oggi, 5 giugno, gli operai si trovano sul posto e i cittadini sperano in un intervento risolutivo. Le condizioni del manto stradale di via Lincoln, la lunga strada che dalla stazione centrale conduce al Foro Italico, sono d'altronde simili a quelle di tante altre vie del capoluogo siciliano, in cui il Comune ha avviato le operazioni di manutenzione.