La strage di Casteldaccia: i due imprenditori tra silenzi, misteri e uffici fantasma

I telefoni squillano, le bocche restano chiuse. I titolari delle due imprese finite nell’occhio del ciclone per la strage di via Nazionale a Casteldaccia si tengono lontani dai microfoni. Da una parte Giovanni Anselmo, amministratore unico della Tek Infrastrutture srl di San Cipirello, dall’altra Nicolò Di Salvo, proprietario della Quadrifoglio group srl di Partinico, ora indagato. La sede legale dell’azienda sancipirellese risulta essere un garage malandato la cui saracinesca è abbassata. Il Tg1 va in via Di Marco 4, che dal sito ufficiale dell’azienda risulta la sede legale: c’è una famiglia ignara, che non sa cosa sia la Tek. Altri residenti negano di sapere che in quella strada ci fossero gli uffici di un’impresa. Il suo amministratore, Giovanni Anselmo, si limita solo a dire: «Non sono interessato, non posso rilasciare alcuna dichiarazione. Non voglio essere scortese ma davvero non ho nulla da dirvi».