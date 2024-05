Strage di Casteldaccia, i legali di una delle vittime: «Tragedia annunciata, violate le norme di sicurezza»

«Una tragedia annunciata, come tante altre, figlie dei soliti passaggi di committenza: appalti, subappalti, appaltatori, fatti senza controlli». A parlare sono gli avvocati della famiglia La Barbera, Giuseppe Emanuele Greco e Ornella Cialona. Che hanno raggiunto l’ospedale Policlinico intorno alle 10,30.

Al Policlinico di Palermo è il giorno delle autopsie degli operai morti lunedì (6 maggio) a Casteldaccia. Fra loro l'interinale Giuseppe La Barbera, 28 anni, che era addetto al controllo della segnaletica stradale. La famiglia di la Barbera ha un negozio di bombole di gas e casalinghi in via Musco alle spalle della chiesa del Carmine, nel quartiere Ballarò, e per questo è conosciuta da quasi tutti i residenti della zona.

Oggi, davanti al Policlinico, anche gli avvocati della famiglia puntano il dito contro le norme di sicurezza durante il tragico intervento della squadra nell’impianto fognario di Casteldaccia.

«Un fatto è certo - prosegue Greco - se sono morti tutti ci sarà una violazione palese delle misure di sicurezza. Confidiamo nelle autorità per trovare i responsabili». Al momento, tra le piste più accreditate c’è la possibilità che gli operai siano scesi di loro iniziativa. Tesi che non viene però sposata dai legali: «Questa è la prima cosa che viene detta - sottolinea Greco - da parte di chi cerca di esonerarsi dalle sue responsabilità, io non credo alle iniziative personali. Loro sapevano evidentemente dove dovevano andare, ma attendiamo prima le indagini, che riguarderanno anche la società Quadrifoglio: c’è ovviamente anche un tema di vigilanza».