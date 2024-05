La strage di Casteldaccia, infermiere apprende la morte del padre in ospedale

Il figlio di Ignazio Giordano, uno dei cinque operai della Quadrifoglio group, morto ieri a Casteldaccia durante lavori di manutenzione della rete fognaria, è un infermiere e ha saputo della tragedia accaduta al padre mentre si trovava al lavoro all’ospedale Ingrassia in corso Calatafimi.

Sapeva che il padre stava lavorando nel cantiere a Casteldaccia e ha cercato di mettersi in contatto con lui più volte, ma il telefono squillava invano.

«Ha compreso subito che stava avvenendo qualcosa di terribile - raccontano i colleghi - Non riusciva a mettersi in contatto con i familiari. Sono stati attimi terribili per tutti. Poi è arrivata la conferma. Una tragedia».