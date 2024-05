Buca sull'asfalto in via Lincoln a Palermo, traffico rallentato

Una buca per strada ha rallentato il traffico oggi (19 maggio) in via Lincoln, a Palermo, davanti all'Orto Botanico. Un avvallamento dell'asfalto (come si vede nella foto) presidiato dalla polizia municipale, dopo le segnalazioni arrivate da parte di alcuni cittadini e dal personale dell'Orto Botanico che ha anche piazzato un bidone dei rifiuti davanti alla buca per evitare che uno dei mezzi in transito ci finisse dentro. Avvertita anche la squadra di pronto intervento del Comune per riparare il danno.

La già grave situazione delle buche in città è tornata d'attualità dopo l'incidente di giovedì scorso in cui ha perso la vita Samuele Fuschi, l'uomo di 38 anni e padre di 4 figli finito in una voragine con il suo scooter. Un'enorme buca che è stata subito transennata, con il conseguentemente restringimento della carreggiata, mentre in questi giorni le squadre del Comune stanno effettuando una serie di interventi sulla circonvallazione, dove la situazione è particolarmente rischiosa, ma anche in altre strade del capoluogo.