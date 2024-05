Casteldaccia, Giuseppe eroe per caso: morto per aiutare i compagni di lavoro

Ha sentito il collega urlare perché tre di loro non davano più segni di vita dopo essere scesi per depurare la vasca della fogna e si è precipitato verso la botola perché in quel momento era in superficie.

Giuseppe La Barbera, 26 anni il più giovane tra le cinque vittime della strage di Casteldaccia, è morto per aiutare gli altri quattro.

Era l’unico a non essere a libro paga della ditta Quadrifoglio di Partinico, che lavorava alla rete fognaria dopo essersi aggiudicata l’appalto dell’Amap, l’azienda ex municipalizzata di Palermo.

Proprio l’Amap aveva arruolato La Barbera come interinale da una agenzia.

«Non avendo perfezionato le assunzioni dirette ci rivolgiamo alle agenzie in caso di necessità», dice Alessandro Di Martino, amministratore unico di Amap.

Giuseppe La Barbera era originario del quartiere Albergheria dove sorge il popolare mercato di Ballarò. Giuseppe si era sposato nel maggio 2019 e fra qualche giorno avrebbe festeggiato i 5 anni di matrimonio. Lascia la giovane moglie e due bimbi piccoli.