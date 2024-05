Strage sul lavoro a Casteldaccia durante un intervento alla rete fognaria: cinque morti, un sesto è gravissimo

Un sesto operaio, in condizioni disperate, è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso, un altro è invece rimasto illeso. Sul posto, oltre alla polizia, anche i tecnici dello Spresal.

Tre delle vittime, svenute per le esalazioni all’interno delle vasche di sollevamento della rete fognaria e poi decedute a Casteldaccia sono state recuperate dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Sei dei sette operai coinvolti lavoravano per una ditta che operava per conto dell’Amap, la municipalizzata che gestisce la rete idrica e fognaria a Palermo e in 53 comuni della provincia. La municipalizzata, a corto di personale, da anni ha ormai esternalizzato alcuni servizi e utilizza o operai di ditte private o lavoratori interinali in attesa di terminare le procedure di concorso per nuove assunzioni pendenti dal 2022.

«L'Amministrazione comunale di Casteldaccia esprime il proprio dolore per la tragedia che sta sconvolgendo la nostra comunità in questa triste giornata. Condoglianze alle famiglie degli operai deceduti». Lo si legge in un post su Facebook del Comune in provincia di Palermo.

Sul luogo della strage sul lavoro a Casteldaccia è appena arrivata l’assessore regionale al Lavoro Nuccia Albano. Sul posto anche il sindaco di Casteldaccia Giovanni Di Giacinto: «E' un’immane tragedia. Siamo sconvolti - dice il primo cittadino -. Cinque giovani che sono morti per un pezzo di pane. È inconcepibile».