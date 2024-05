Il tragico incidente sul lavoro a Casteldaccia, Schifani: «È un dolore profondo»

«In seguito alla tragica perdita di cinque operai e al ferimento grave di altri due durante l'incidente avvenuto oggi a Casteldaccia, desidero esprimere la mia più profonda solidarietà alle famiglie delle vittime. Questo terribile incidente ci ha scosso profondamente, lasciando un vuoto insostituibile nei cuori delle famiglie colpite. In questo momento di dolore e difficoltà, siamo vicini ai parenti delle vittime e condividiamo il loro lutto. Le parole possono risultare insufficienti di fronte a una perdita così ingiusta. Spero che al più presto sia fatta luce sull’accaduto. Incidenti simili non devono più accadere», lo dice l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo.

«È un dolore profondo quello che ho provato alla notizia della morte degli operai a Casteldaccia. A nome mio e di tutta la giunta esprimo il più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime per la terribile e inaspettata tragedia che le ha colpite». Lo dice il presidente della Regione Renato Schifani dopo la notizia della strage sul lavoro alle porte di Palermo. Nel corso di alcuni interventi alla rete fognaria dell'Amap hanno perso la vita cinque operai, un altro è in condizioni disperate, un settimo è rimasto illeso.

«Un dolore terribile per la tragedia che ha provocato la morte sul lavoro degli operai a Casteldaccia. Alle loro famiglie e ai loro colleghi vanno il cordoglio e la vicinanza dell’amministrazione comunale». Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che si è recato sul luogo in cui è avvenuto il tragico incidente sul lavoro.

«L'incidente sul lavoro che a Casteldaccia, in provincia di Palermo, ha portato alla morte di cinque operai e al ferimento di un sesto, ci lascia sgomenti. Esprimiamo cordoglio e vicinanza alle famiglie dei lavoratori coinvolti e chiediamo che si accertino al più presto le cause di questo ennesimo incidente sul lavoro, grave e inaccettabile. La sicurezza sul lavoro è un'emergenza nazionale e come tale va affrontata a ogni livello, coinvolgendo sindacati, imprese e istituzioni». Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Daniele Ciulla di Federerenergia Cisal.