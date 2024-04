Palermo, mafia e voto di scambio: Mimmo Russo interrogato dai magistrati

È fissato per questa mattina (venerdì 12 aprile) l'interrogatorio di garanzia di Mimmo Russo, ex consigliere comunale palermitano di Fdi accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio politico mafioso. Davanti al giudice delle indagini preliminari compariranno anche i coindagati Gregorio Marchese, figlio del killer mafioso Filippo Marchese, e il faccendiere Achille Andò.

Secondo i pm, Russo, sospeso dal partito dopo l’arresto, avrebbe comprato voti dalla mafia con denaro, buoni benzina e posti di lavoro e avrebbe interferito con la macchina amministrativa per agevolare pratiche urbanistiche di alcune società di cui Andò era consulente. Marchese, braccio destro dell’ex consigliere comunale, avrebbe tra l’altro minacciato alcuni professionisti che dovevano essere pagati dalle imprese per le loro prestazioni professionali intimando loro di rinunciare ai crediti.

Nell’inchiesta della Dda di Palermo è finita anche la gestione dell’ippodromo.