Mafia, Mimmo Russo non risponde ai magistrati

L’ex consigliere comunale di Fdi Mimmo Russo, arrestato con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio politico-mafioso, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip nel corso dell’interrogatorio di garanzia.

Il politico, sospeso dal partito, secondo la procura di Palermo per anni avrebbe utilizzato per i propri interessi la funzione pubblica. Referente dei precari storici di Palermo, in occasione delle campagne elettorali che lo vedevano candidato, avrebbe promesso e procurato posti di lavoro a mafiosi e a loro familiari nei supermercati Conad o cooperative e associazioni finanziate con fondi pubblici come la Social Trinacria Onlus.

Russo, inoltre, avrebbe messo a disposizione il proprio ufficio Caf per l’affidamento in prova ai servizi sociali di diversi condannati per mafia che, grazie al suo aiuto, sarebbero così riusciti a lasciare il carcere. Dall’indagine, che si basa sulle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia e decine di intercettazioni, è emerso che l’ex consigliere dava soldi e buoni benzina a esponenti mafiosi che venivano poi usati dai clan per comprare voti nei quartieri della città.