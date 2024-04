Regali per avere gli appalti, ecco i nomi degli arrestati: fra gli otto l'ex sindaco di Partinico Lo Biundo e il capo dei vigili di Agrigento Di Giovanni

L’inchiesta dei carabinieri di Palermo su un giro di mazzette a pubblici ufficiali in cambio di appalti ha portato a 12 misure cautelari.

In carcere sono finiti Giuseppe Gaglio, legale rappresentante e presidente del Consiglio d'amministrazione della cooperativa Nido d’Argento, Massimiliano Terzo, dipendente della cooperativa, e Gaetano Di Giovanni, dirigente del distretto socio sanitario di Agrigento e capo dei vigili urbani della Città dei Templi.

I domiciliari sono stati disposti per Giuseppe Chiaramonte e Francesco Chiavello, dipendente ed ex dipendente della Nido D’Argento, per l’ex sindaco di Partinico Salvatore Lo Biundo, per Maria Pia Falco, istruttore direttivo al Comune di Marsala, e Aldo Raimondi, responsabile del settore Politiche Sociali e Culturali del Comune di San Cataldo.

Un sesto destinatario della misura degli arresti domiciliari è ancora ricercato.