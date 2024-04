Chi è Giuseppe Gaglio: l'imprenditore del Borgo Parrini è l'uomo chiave del giro di tangenti scoperto a Partinico

È Giuseppe Gaglio, presidente del Consiglio d’amministrazione della cooperativa sociale Nido d’Argento, il personaggio chiave dell’inchiesta su un giro di tangenti a funzionari pubblici scoperto dai carabinieri di Palermo. Gaglio, con la complicità di dipendenti fidati come Massimiliano Terzo, Francesco Chiavello e Giuseppe Chiaramonte, aveva escogitato un piano accurato per vincere il maggior numero di appalti e assicurarsi puntualità dei pagamenti dei servizi sociali commissionati. I dirigente e i suoi individuavano il pubblico ufficiale da avvicinare «mediante un approccio reverenziale fino a irretirlo», scrive il gip che ha disposto 12 misure cautelari.

Anche il reperimento delle risorse necessarie per il pagamento delle tangenti era è affidato a meccanismi rodati, messi a punto dal presidente della coop e dai suoi uomini per evitare la tracciabilità delle operazioni illecite. I fondi neri da distribuire ai pubblici ufficiali per i loro servizi erano costituiti da soldi versati da Gaglio ai suoi stretti collaboratori con bonifici con causali fittizie, poi restituito in contanti, dalla riscossione in nero, tramite i referenti locali della cooperativa, dei proventi delle attività di consulenza effettuate, o dai ricavi delle numerose attività svolte dalla Nido d’Argento. La provvista veniva poi distribuita ai pubblici ufficiali corrotti.