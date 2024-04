Gioielli, olio, soldi e anche un contratto per l'amante: nell'inchiesta di Partinico un'infinita lista di regali ai pubblici ufficiali

C’era chi, come la dipendente del Comune di Balestrate Maria Rita Milazzo, ora indagata per corruzione e turbativa d’asta, dava indicazioni alla coop Nido D’Argento su come impostare l’offerta progettuale, per aggiudicarsi la gestione dei centri estivi e in cambio otteneva l’assunzione della figlia e del nipote nella stessa coop. Uno dei tanti episodi con regali in cambio di favori che vengono fuori dall'indagine condotta dai carabinieri che ha portato a otto arresti e a tre misure di sospensione dai pubblici uffici. Inchiesta nata a Partinico, dove ha sede la cooperativa sociale al centro del giro di tangenti, e che ha raggiunto i comuni di quattro province (oltre a Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta).

Il lavoro per la figlia della dirigente comunale

«Secondo te che attività si potrebbe proporre?», chiedeva Massimiliano Terzo, dipendente della cooperativa Nido D'Argento finito in carcere, alla dirigente del Comune di Balestrate, Maria Rita Milazzo, per capire come vincere una gara. «Potresti fare attività di laboratorio... di pittura, di scrittura. La scuola prevista è l’Aldisio, c’è un grande giardino attorno. Se voi avete anche piscine esterne fargli fare giochi lì... secondo me queste attività voi potreste proporre...», rispondeva lei. Ma i consigli della dirigente avevano un prezzo: «Ti volevo chiedere, ma c’è possibilità di lavorare per mia figlia?». E Terzo ripondeva: «Se noi riusciamo ad acchiapparne qualcuno sì, certo! Vabbé, se c’è poi l’assegnazione... non ti preoccupare, dico, che in base alla disponibilità che ha lei, la facciamo... la inseriamo».