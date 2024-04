Dalla cooperativa di Partinico regali e assunzioni per vincere gli appalti: 8 arrestati, un nono è ricercato

Avrebbero corrotto con gioielli, denaro, olio, panettoni e offerte di assunzioni una serie di funzionari pubblici di diversi Comuni siciliani per vincere gare, ottenere rimborsi, accelerare pratiche. Il giro di tangenti scoperto dai carabinieri di Palermo ha al centro il responsabile e alcuni dipendenti di una cooperativa sociale di Partinico che gestisce servizi per anziani, disabili e minori e una serie di pubblici ufficiali «infedeli». L’indagine, coordinata dalla Procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, ha portato a 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 5 misure di arresti domiciliari e 3 sospensioni.

L'operazione è stata porta a termine alle prime luci dell’alba di oggi (11 aprile) dai carabinieri della compagnia di Partinico, che hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari, emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo, su richiesta della procura della Repubblica, nei confronti di 11 indagati (3 custodie cautelari in carcere, 5 arresti domiciliari e 3 sospensione dal pubblico ufficio o servizio), accusati a vario titolo di associazione per delinquere, turbata libertà degli incanti, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e peculato. Una sesta persona destinataria della misura degli arresti domiciliari è ricercata.