Il video del ladro che tenta di scassinare un ristorante a Palermo: scoperto e filmato da un vicino

Il video è stato girato da un residente della zona, che, allertato dai rumori sospetti, ha deciso di affacciarsi. Resosi conto di ciò che stava accadendo ha deciso di riprendere con lo smartphone tutta la scena. L’uomo, vestito con una tuta e un giubbotto neri, con in testa cappuccio e cappellino, ha provato più volte a incastrare nel modo giusto l’arnese: pur dando vari colpi secchi, però, la porta di ingresso del locale ha resistito. Fallimenti che hanno fatto perdere la pazienza al ladro, che ha deciso dopo una breve occhiata in giro, di svanire nel nulla. Lasciando però tracce del suo passaggio. A terra, ai piedi del locale, è stata trovata la maniglia della porta, divelta dai colpi. Mentre qualche metro più avanti il paio di guanti con cui ha agito il ladro.

Ancora presi di mira gli esercizi commerciali del centro storico di Palermo. Questa mattina (12 aprile), alle prime luci dell’alba, un ragazzo è stato ripreso mentre con un piede di porco tentava, invano, di forzare e aprire la porta di ingresso del ristorante Balata, in via Schioppettieri, a due passi da via Roma.

«Siamo esasperati - ha attaccato Antonio Nicolao, vice presidente della Prima Circoscrizione - i residenti sono ormai senza più speranze». In una delle ultime riunioni del comitato Uniti per il quartiere, nato a seguito delle continue violenze in centro storico e promotore della fiaccolata di protesta che a dicembre ha portato centinaia di residenti e imprenditori della zona per strada a chiedere più sicurezza, è riemersa la volontà di muoversi di nuovo. «Dopo la fiaccolata e la raccolta firme - spiega Antonio Nicolao - i cittadini hanno deciso di tornare a protestare in strada, questa volta sotto la prefettura. La richiesta è sempre uguale: più sicurezza».