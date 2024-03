Il giovane gambiano ucciso a Palermo gestiva un B&B in centro: era arrivato a Lampedusa su un barcone nel 2016

Ceesay sarebbe stato prima investito e poi accoltellato, ma la polizia, che conduce le indagini, mantiene uno stretto riserbo. Ad indagare sono gli investigatori del commissariato Oreto-Stazione e quelli della squadra mobile. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio, disponendo il sequestro delle cartelle cliniche e della salma, che è stata trasferita all'Istituto di medicina legale per l'autopsia.

C’è chi lo descrive come una persona aggressiva, spesso nervosa, con comportamenti sopra le righe. Ma nella comunità degli stranieri di Ballarò, il ritratto che viene fatto è completamente diverso. Chi lo conosceva e frequentava lo definisce un ragazzo molto disponibile, sempre pronto ad aiutare le persone in difficoltà. Gestiva un B&B in centro e pare che l’attività andasse bene. Era molto attivo e presente nella vita della comunità africana. L'anno scorso aveva dato anche una mano per distribuire cibo in strada alle persone dopo la fine del Ramadan.

La morte di Kitim ha choccato la comunità straniera: «Questo è un omicidio - dice uno di loro - che ci sconvolge e sono troppi i dubbi su quello che è successo. La cosa certa è che stato accoltellato e investito da una macchina. Per questo è morto e non possiamo permettere che questa morte venga ignorata o peggio dimenticata». Il gruppo annuncia una manifestazione per martedì 26 marzo: «Chiediamo verità per lui e per la sua famiglia», dicono.