I gambiani chiedono giustizia per Kitim: «Troppi episodi di razzismo a Palermo, la polizia scopra chi è stato»

Dopo un'assemblea a Santa Chiara, l'oratorio nel cuore di Ballarò, a Palermo, che da sempre è un centro di integrazione dei numerosi africani che vivono in quel quartiere, la comunità gambiana ha stilato un documento per chiedere giustizia per il connazionale morto. «Lo scorso 5 marzo - si legge nel documento che porta la firma di alcune associazioni, Movimento Right2B, Associazione Gambiana di Palermo, Ragazzi Baye Fall Palermo, Aps Giocherenda Maldusa - il nostro fratello, Kitim Ceesay, è stato accoltellato e investito nel quartiere di Ballarò, Palermo. Dopo un ricovero di 2 settimane all’ospedale Policlinico, dove è stato portato in ambulanza (in effetti è stato trasportato al Civico e nei giorni successivi trasferito al Policlinico, ndr) - il 20 marzo si è spenta la sua vita nel silenzio generale, nella paura di denunciare e nell’indifferenza».

Kitim (nella foto), cittadino gambiano di 25 anni (è l'età indicata nel comunicato, un anno in più di quanto si era saputo fino ad ora), era residente a Palermo dal 2016. Qui, scrivono i connazionali, «ha costruito relazioni e la sua famiglia. Secondo quello che è stato raccontato alle associazioni e ai familiari, quello che è successo vicino a Porta Sant’Agata non è stato un incidente stradale, ma un atto di violenza con arma da taglio e un successivo tentativo di travolgerlo con l’auto». Sulle due fasi del delitto c'è ancora un mistero. Prima si è ipotizzato che il giovane sia stato investito dopo essere stato accoltellato, nel tentativo di fuggire. Poi che invece sia stata una sola persona prima a colpirlo con l'auto e poi ad accoltellarlo. Adesso la comunità di africani rilancia la prima ipotesi, al termine di una investigazione condotta sentendo alcune testimonianze. Ma l'investimento, secondo il documento, sarebbe stato volontario. Peraltro oggi si è appreso che la comunità avrebbe anche fornito alla polizia l'indicazione che il feritore sia un palermitano. Circostanza non citata in questo comunicato, sebbene i passaggi successivi accendano i riflettori sul tema del razzismo.