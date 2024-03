Palermo, le associazioni africane dopo l'omicidio del giovane gambiano: «A Ballarò non ci si sente più al sicuro»

«La nostra non è solo una comunità di stranieri, ma anche di palermitani. Una comunità che a Ballarò ora non si sente più al sicuro». Sono le parole di Bandiougou Diawara del Movimento Right2B e vicepresidente di Giocherenda, tra le associazioni africane che a Palermo chiedono verità e giustizia per la morte di Kitim Ceesay, il gambiano di ventiquattro anni che si era presentato al pronto soccorso del Civico con una ferita da coltello all’altezza del torace. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio, mentre i connazionali della vittima avrebbero fornito alcune indicazioni utili per risalire a chi ha colpito a morte il giovane.

«Siamo profondamente scossi - dice Diawara - e nonostante ci siano ancora pochi elementi per accertare ciò che è successo, siamo fiduciosi. Siamo certi che la giustizia farà il suo corso, ma nel frattempo vogliamo ribadire la presenza di una comunità che chiede a gran voce che le cose cambino, in modo da non fare sprofondare ancora Ballarò nel degrado. È vero che fino ad alcuni anni fa nella zona non era neppure possibile entrare, ma tuttora c'è ancora tanta strada da fare. La comunità africana ha sempre fornito il proprio contributo, ma lo Stato interviene soltanto quando cerca il capro espiatorio. Sul fronte dello spaccio del crack, ad esempio. A Ballarò non sono gli africani a portarlo».