Palermo, l'omicidio di Kitim Ceesay a Ballarò: si segue anche la pista dei debiti di gioco

Come si legge sul Giornale di Sicilia in edicola oggi, nella sua ricostruzione, Kitim si trova a Porta Sant’Agata nel momento in cui sanguina vistosamente dal petto, la ferita è inferta da un’arma da taglio, forse un taglierino. Secondo alcune voci del quartiere, però, il ragazzo sarebbe stato prima investito volontariamente da un’auto in corso Tukory e solo dopo ferito.

La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio disponendo il sequestro delle cartelle cliniche e della salma che è stata trasferita all'Istituto di medicina legale per l'autopsia. La sua morte, avvenuta sul letto del Policlinico, è avvenuta due giorni fa. Ma i fatti risalgono al 5 marzo.

Una questione di gioco, legata a debiti non pagati. Questa è una delle piste seguite in queste ore dagli uomini del commissariato Oreto-Stazione per l'omicidio di Kitim Ceesay, il gambiano di 24 anni morto all'ospedale Civico dopo giorni di agonia, in seguito ad un accoltellamento avvenuto nel quartiere Ballarò. Il giovane aveva una moglie incinta e un figlio piccolo.

Kitim si reca al pronto soccorso dell’ospedale Civico e viene ricoverato. I medici, come da prassi, segnalano alla polizia il fatto ma secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, il giovane si sarebbe chiuso in un profondo silenzio. Passano i giorni e di Kitim non si sa nulla. Anche il fatto del suo ferimento in quella notte tutta da chiarire emerge solo ieri quando viene comunicata la sua morte

Una vita difficile, quella di Kitim. Il giovane era infatti affetto da una serie di gravi patologie: era positivo all’hiv, soffriva di tubercolosi e la sua funzionalità renale era ormai compromessa tanto che i medici sono ricorsi alla dialisi. Un quadro clinico molto difficile nonostante la sua giovane età. Kitim non ha mai dato segnali di miglioramento fino alla sua morte, nonostante le cure.

Oltre alla pista sui debiti di gioco, non è escluso che l’accoltellamento possa essere maturato nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti: dopotutto, non è. L’autopsia chiarirà le tante domande ancora senza risposta. L’uccisione di Kitim Ceesay è in queste ore al centro di una serie di riunioni che la comunità di stranieri del quartiere di Ballarò ha organizzato nel complesso di Santa Chiara, per un confronto e per cercare anche di capire, di frenare la rabbia che ovviamente in questi casi potrebbe montare pericolosamente.