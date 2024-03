Palermo, la banda della spaccata colpisce ancora: nel mirino un negozio in via Fiume

Musi lunghi e vetri a terra. Palermo si risveglia ancora una volta spaccata. L’episodio si è verificato in via Fiume, traversa della via Roma, intorno alle 6 del mattino. Uno o più malviventi, i carabinieri stanno in questi minuti accertando la dinamica, hanno mandato in frantumi una delle vetrine del negozio di intimo Magia.

L’oggetto utilizzato per spaccare i vetri dell’esercizio commerciale è ancora sconosciuto, così come l’entità del bottino. Sul posto i carabinieri, che dalle 6,30 hanno atteso l’arrivo del titolare dell’attività. A parte i manichini divelti dalla loro postazione, all’interno sembra tutto in ordine: è lo stesso proprietario del negozio, che preferisce rimanere anonimo, a riferire che «ad un primo sguardo sembra che non abbiamo portato via nulla».

Rimane dunque solo il danno di centinaia di euro, «ma fortunatamente siamo assicurati». Nella zona è stato mandato in frantumi anche un finestrino di una Mercedes. Residenti e commercianti sono ormai in ginocchio dopo i cinti furti e danni subiti: «Nulla è cambiato dai proclami del ministro Puantedosi - attacca Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione - che aveva assicurato che ci sarebbe stata più sicurezza in città, teatro di spaccate, scippi, rapine, spaccio di crack e vampe di san Giuseppe trasformate in guerriglie urbane. Non sembra ci sia stato un incremento di risorse umane con delega alla sicurezza e alla prevenzione, si continua a gestire l'ordinario con le stesse risorse - conclude Nicolao - figuriamoci la tanto chiesta prevenzione».