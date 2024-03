A Palermo vetrina spaccata in corso Vittorio Emanuele, terzo colpo per un negozio di oggettistica

Oltre settemila euro di danni. In corso Vittorio Emanuele, a Palermo, tornano le spaccate. Intorno alle 5 del mattino due ladri sono entrati in azione servendosi di tre grosse pietre, lasciate poi davanti all'ingresso della porta a vetri, per mandare in frantumi la vetrina dell’attività commerciale al civico 391, Oggettistica e bijoux.

Dopo avere creato il varco, i malviventi si sono introdotti all’interno dei locali razziando tutto l’oro presente nelle vetrine. Tra collane e bracciali - e alcune paia di occhiali da sole - il valore commerciale della refurtiva supera i settemila euro cui si vanno a sommare altri cinquecento euro per la riparazione della vetrina.

Per l’attività, è il terzo colpo subito, come ricorda il titolare, che preferisce l’anonimato. L’imprenditore, affranto, si è definito «molto stanco, potrebbe essere l’ultima volta». Sul posto i carabinieri, che hanno acquisito le immagini di video sorveglianza e indagano per risalire ai colpevoli.