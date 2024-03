Spaccavetrine ancora in azione a Palermo: presi di mira un negozio di abbigliamento e uno di giocattoli

Ancora spaccavetrine in azione a Palermo. Ad essere preso di mira, questa volta, un negozio di abiti orientali in via Maqueda tra via del Celso e i Quattro Canti (nella foto). Secondo una prima ricostruzione, qualcuno, ha spaccato con una pietra la vetrata ed è entrato all'interno. Ad accorgersi del furto i proprietari del locale, da quantificare il bottino.

Due giorni fa, invece, è stata mandata in frantumi la vetrina del negozio di giocattoli Katena Toy, in via Napoli. Sono state allertate le forze dell'ordine che, giunte sul posto, hanno effettuato il sopralluogo. L'esercizio commerciale era già stato preso di mira due mesi fa. Il colpo non era riuscito; era stata spaccata la vetrina, ma non era stato rubato nulla.

Non si arresta, dunque, la scia di furti con spaccata a Palermo. Sempre due giorni fa, in via Fiume, a Palermo, i ladri hanno spaccato la vetrina del negozio di intimo “Magia” e hanno razziato l’esercizio commerciale. Nella zona è stato mandato in frantumi anche un finestrino di una Mercedes.