Palermo, assalto con spaccata in un negozio a pochi passi dalla Cattedrale: distrutta una vetrina

Ancora una spaccata in centro storico a Palermo. Obiettivo dei ladri questa volta il negozio Palermo store di corso Vittorio Emanuele, a pochi passi dalla Cattedrale. Nella notte, probabilmente con l’aiuto di un martello o di una pietra, i malviventi hanno mandato in frantumi la parte inferiore della vetrina.

I proprietari stanno procedendo all’inventario per capire quali articoli manchino all’appello. Sicuro invece il danno di centinaia di euro per ripristinare la vetrina d’ingresso. L’attività commerciale è nota per la vendita di magliette ed abbigliamento ispirati a Palermo e alla Sicilia. Adesso è tutto nelle mani delle forze dell’ordine, che stanno tentando di risalire ai colpevoli.

Negli ultimi tempi, i commercianti dell’area si sentivano più sicuri grazie alla presenza degli agenti della polizia che perlustravano a piedi le vie limitrofe alla Cattedrale. «Da qualche tempo non si vedevano azioni di questo tipo in corso Vittorio Emanuele, la presenza delle forze dell’ordine ci sta aiutando tanto», ha spiegato Giovanna Analdi, presidente dell’associazione Cassaro alto. Commercianti e imprenditori della zona, infatti, avevano creato un loro gruppo di intelligence per far fronte comune contro i continui furti subiti da ladruncoli di passaggio e per tenersi costantemente aggiornati su spaccate e altri possibili pericoli. «Ultimamente siamo più tranquilli e di questo ringraziamo la questura che ci da una grossa mano - prosegue Analdi - purtroppo però c’è chi non si arrende e persevera. Noi continuiamo a lottare per una maggiore sicurezza».