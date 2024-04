Due uomini a volto coperto sono entrati la scorsa notte nel ristorante I Carbonari, in via Calcante, a Palermo. I due hanno minacciato i titolari e si sono fatti consegnare dei soldi. Non si sa se fossero armati. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.