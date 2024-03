Emergenza vampe a Palermo: agguato a Brancaccio alla polizia municipale, furgone bloccato e preso a sassate

Nel mirino sono finiti i vigili del fuoco, i carabinieri, la guardia di finanza e i poliziotti, ma anche gli agenti della polizia municipale, finiti in una sorta di «trappola» a Brancaccio. Dal quartiere è infatti giunta la segnalazione dell'auto in fiamme in piazza Norman Zarcone e i primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti dell'Infortunistica, ma il loro furgoncino non è riuscito ad andare avanti: ad andare a fuoco è stata una Smart, poi risultata rubata. Tutte le strade attorno al mezzo sono state bloccate con dei cassonetti, mentre il furgoncino della municpale è stato preso a sassate, rischiando di colpire le due donne del comando provinciale che si trovavano a bordo.

Hanno segnalato un incidente: l'auto era andata a fuoco e dentro c'erano dei feriti. Una telefonata allarmante quella arrivata ieri sera al numero di emergenza 112, mentre a Palermo era in corso un massiccio intervento delle forze dell'ordine per cercare di limitare i danni della vampe di San Giuseppe. Controlli non graditi in molte zone della città, dove si sono registrati forti disordini e reazioni violente, con tanto di lanci di bottiglie e pietre a Ballarò, alla Kalsa, a Sant'Erasmo e nella zona dell'ospedale Civico, che hanno fatto registrare tre feriti.

I vetri sono stati ridotti in frantumi, le poliziotte hanno rimesso in moto per allontanarsi, ma sono state inseguite. Hanno quindi chiesto i rinforzi e sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia con il supporto dall'alto di un elicottero. L'incendio è stato spento, ma soltanto dopo più di un'ora il mezzo della polizia municipale è riuscito a svincolarsi e a raggiungere il comando provinciale. A dare vita all'ennesima sassaiola in una serata di piena emergenza, sarebbe stato un gruppo formato da almeno venti ragazzi. La polizia sta cercando di rintracciare tutti i componenti della banda che avrebbe messo in atto l'agguato. Per il mezzo della polizia municipale, infatti, non c'era alcuna uscita: solo per puro caso le due poliziotte non sono state colpite.