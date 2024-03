Vampe di San Giuseppe, la Cgil Palermo annuncia un esposto in procura

Dopo i danni subiti in questi giorni da lavoratori della polizia di Stato e dai mezzi della polizia municipale, dei vigili del fuoco e delle altre forze dell’ordine, la Cgil Palermo lancia l’allarme per le condizioni di insicurezza che vive «chi compie onestamente il proprio lavoro» e annuncia un esposto in procura.

«Anche questo anno, purtroppo, e nonostante l’opera di prevenzione messa in atto, abbiamo assistito alle cosiddette vampe di San Giuseppe che, dalla simbologia originaria del focolare domestico, sono state, nel tempo, snaturate trasformandole barbaramente in enormi falò che mettono a rischio persone e cose - dicono per la Fp Cgil Palermo il segretario generale Giovanni Cammuca, Luigi D’Antona responsabile aziendale, Gianfabio Monacò, coordinatore polizia municipale, e Saverio Cipriano, responsabile enti locali - e anche quest’anno ignoti protagonisti, durante lo svolgimento dei fuochi, hanno attentato, vigliaccamente, alla incolumità fisica e alla stessa vita delle lavoratrici e lavoratori della polizia municipale di Palermo, dei vigili del fuoco, di polizia e carabinieri, intervenuti a tutela della sicurezza e della incolumità di tutti e diventati bersaglio».