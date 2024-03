Ancora vampe a Palermo: Borgo Vecchio, fiamme nel campetto di calcio ristrutturato due settimane fa

Non è ancora finita: le vampe di San Giuseppe continuano a bruciare. All'indomani dalla notte di follia che ha fatto registrate tre agenti feriti, alla lista si aggiunge Borgo Vecchio. In via dello Speziale rifiuti e legname sono stati accatastati all’interno del campetto di calcio della legalità ristrutturato solo due settimane fa.

Alcuni ragazzini sarebbero gli autori dell’episodio, che hanno poi minacciato le squadre dei vigili del fuoco che sono intervenute. I pompieri sono stati costretti ad attendere l’arrivo delle forze dell’ordine (carabinieri in antisommossa) per poter intervenire. Un elicottero della polizia di Stato sta sorvolando la zona in supporto alle squadre in azione. Un’altra vampa di sta regustrano all’interno del Capo in via Sant’Anna, anche in questo caso sul posto si trovano le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale.

Una vera e propria emergenza cominciata nel tardo pomeriggio di ieri, 18 marzo, quando un gruppo di giovani ha acceso una maxi vampa in piazza San francesco Saverio, all'Albergheria, lanciando poi bottiglie di vetro e pietre contro la polizia. Violenza anche alla Kalsa, in via Tiro a Segno e a Sant'Erasmo. Nella serata di ieri nel mirino è finito anche il furgoncino dell'Infortunistica della polizia municipale, a cui è stato teso un agguato a Brancaccio: il mezzo è arrivato in piazza Norman Zarcone dopo la segnalazione di un incidente, ma è stato preso a sassate.