Palermo, guerriglia urbana per le vampe: all'Albergheria bottiglie di vetro contro vigili del fuoco e polizia

La reazione all'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco è stata ancora una volta violenta: alcuni ragazzi hanno infatti afferrato bottiglie di vetro e pezzi di legno e li hanno lanciato contro i mezzi. Non si sono fermati nemmeno dopo l'arrivo delle volanti della polizia, che hanno colpito con oggetti di ogni tipo, fuggendo poco dopo per i vicoli.

Si ripetono le aggressioni ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine che intervengono per limitare i danni delle vampe di San Giuseppe a Palermo. Una sorta di guerriglia urbana ha preso vita oggi pomeriggio, 18 marzo, all'Albergheria, da sempre tra quartieri in cui il fenomeno è più diffuso. Grosse cataste di legna sono state date alle fiamme in piazza San Francesco Saverio, davanti all'omonima chiesa, e i residenti della zona hanno lanciato l'allarme: si è alzata un'alta colonna di fumo nero che ha invaso la strada e ha preoccupato anche i commercianti e i turisti che si trovavano nelle vicinanze.

Nel frattempo, l'incendio è stato spento, mentre sono partiti i controlli in un'altra zona «calda» di Palermo, sul fronte delle vampe: la Kalsa. In azione ci sono i carabinieri e la guardia di finanza, che sul posto hanno già trovato grossi cumuli di legna pronti per essere dati alle fiamme e cataste già incendiate. L'area viene anche monitorata dall'alto con un elicottero. Una «tradizione» che ogni anno rischia di sfociare in tragedia, con roghi incontrollati soprattutto nelle zone popolari della città e conseguenze per l'ambiente rilevanti.

Video girato in piazza Kalsa