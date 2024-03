Palermo, guerriglia per le vampe di San Giuseppe: aggressioni a vigili del fuoco e polizia

La notte, vigilia di San Giuseppe, si è conclusa a Palermo con 31 interventi svolti dal personale vigili del fuoco. Sette interventi sono relativi all'estinzione di falò in via G. Roccella, ponte Giafar, largo Corleone, via Verdinois, via Aci, via dello Speziale, via Mignosi. Tuttavia sono più di una decina gli interventi per incendi rifiuti in diverse zone della città da Bonagia e Falsomiele, via Villagrazia, Zen e nei pressi dell'ospedale civico.

Diversi interventi sono stati affrontati con l'ausilio delle forze dell'ordine, in alcuni casi anche in assetto antisommossa; fondamentale per l'ausilio del territorio si è rilevato l'ausilio dell'elicottero della poliza di Stato. Purtroppo non sono mancati momenti di aggressioni nei confronti dei vigili del fuoco e forze dell'ordine. Tra danni subiti la rottura di un finestrino e di un parabrezza in due mezzi dei vigili del fuoco.