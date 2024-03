La strage di Altavilla, il mistero dei pezzi delle tazzine di Antonella trovati in giardino

La figlia di Giovanni Barreca, unica sopravvissuta della strage di Altavilla Milicia, potrebbe essere interrogata prima di Pasqua per spiegare meglio il ruolo che ha rivestito nell’omicidio della mamma Antonella Salamone e dei fratelli Kevin ed Emanuel di 16 e 5 anni. Da quella di vittima scampata per miracolo al massacro, così come inizialmente era emerso dalla sua testimonianza, la posizione della diciassettenne - rinchiusa in una sezione di un carcere femminile fuori dalla Sicilia - si è via via fatta sempre più complicata.

Ieri (14 marzo), a ora di pranzo, il procuratore dei minorenni, Claudia Caramanna, assieme ai carabinieri della compagnia di Bagheria, ha effettuato un sopralluogo nella villetta dove un mese fa il padre e i due «fratelli di Dio», Sabrina Fina e Massimo Carandente, hanno messo in scena l’atroce e brutale rito per liberare la famiglia dalla fantomatica presenza del diavolo. La visita non è servita per individuare nuovi elementi utili alle indagini, semmai sono stati cercati i riscontri alle dichiarazioni rese ai magistrati e ai primi accertamenti che sarebbero già in mano agli inquirenti. Per circa un’ora sono state passate al setaccio le stanze al primo piano dove sono avvenuti i delitti, e il giardino, sia nel punto in cui Barreca ha seppellito la moglie dopo averla uccisa e bruciata, sia in altri angoli del terreno in cui i Ris di Messina hanno scoperto materiali - come pezzi di tazzine e oggetti appartenuti ad Antonella - che potrebbero essere stati gettati e distrutti dai responsabili della carneficina perché posseduti dal demonio.