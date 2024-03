Un pettine e biancheria intima: nuovi reperti per la strage di Altavilla

Ci sono ancora alcuni punti oscuri nella strage di Altavilla Milicia: uno su tutti, l’eventuale presenza di altre persone nella casa degli orrori. Gli investigatori stanno cercando di approfondire se esistano altre responsabilità di personaggi rimasti finora nell’ombra oltre a quelle di Giovanni Barreca, della figlia minore e di Sabrina Fina e Massimiliano Carandente, accusati di avere ucciso Antonella Salamone e i figli Kevin ed Emanuel, di 16 e 5 anni al culmine di un esorcismo che sarebbe dovuto servire a liberarli dal demonio.

Nel bilocale della coppia, in via dell’Arancio a Sferracavallo, sono stati sequestrati una serie di oggetti definiti di grande interesse per le indagini. Tra questi ci sono uno zaino, cinque paia di slip alcuni dei quali da uomo, quattro paia di calzini di cotone corti e un pettine di plastica: su di essi gli esperti stanno effettuando i test biologici sui reperti per ricostruire la dinamica di quanto è avvenuto all’interno della villetta degli orrori di Altavilla Milicia ma anche per individuare «la partecipazione dei singoli soggetti, oltre a quella di eventuali terzi», a conferma che nulla è dato per scontato.