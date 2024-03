La telefonata di Barreca al 112 dopo la strage di Altavilla: «Gli spiriti mi hanno bloccato pure la macchina»

Dove sia stato e cosa abbia fatto in quel black-out di 12 ore è ancora tutto da scoprire. Ma è invece agli atti la telefonata al 112, effettuata l’11 febbraio a mezzanotte e 37 minuti, in cui Barreca aveva denunciato di avere sterminato la sua famiglia nel nome di Dio. «Buonasera, mi devo consegnare. Anche se vi dico perché, non ci credete. Ve lo dico lo stesso... credere o non credere... Quando uno vuole fare la volontà di Dio, gli spiriti si ribellano. Mia moglie era posseduta. In pratica è morta mia moglie. Ho dovuto scappare, i demoni mi stanno mangiando pure a me. Gli spiriti mi hanno bloccato pure la macchina e sono qua a Casteldaccia. C’ho mio figlio, ho due morti e una l’ho lasciata lì. Il mondo spirituale non è come quello carnale, capito?», è il contenuto della folle discussione con i carabinieri durante la quale, tra le farneticazioni religiose, confessava di aver ammazzato la moglie e i due figli.