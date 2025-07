Saranno addestrati in Sicilia i piloti degli F-35, Crosetto: «È il primo posto fuori dagli Stati Uniti»

«La Sicilia sarà il primo luogo al di fuori degli Stati Uniti dove verranno formati i piloti degli F-35. Così come siamo l’unico Paese al mondo dove vengono assemblati gli F-35, a Cameri». Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla base aerea di Decimomannu.

«Perché il futuro si costruisce non limitandosi alla difesa ma facendo diventare la difesa un motore sociale, economico e di innovazione tecnologica. E questo ne è l’esempio», ha aggiunto il ministro.

«Abbiamo bisogno di una difesa forte principalmente per garantire la pace e la sicurezza, perché non c'è democrazia senza pace e sicurezza. Non c'è futuro, o ospedali senza una difesa forte», ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto intervenendo alla cerimonia di consegna dei brevetti a nuovi piloti alla base di Decimomannu (Cagliari), alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «La difesa deve diventare parte fondamentale dello Stato e non può essere vissuta come un corpo anomalo e come un costo ma è un’opportunità per lo sviluppo, come dimostrano Leonardo e Fincantieri».