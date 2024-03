Retata a Palermo, Basile: «Accelerazione nelle indagini legata all'omicidio di Giancarlo Romano»

Gli indagati, tutti in carcere, sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico di droga e detenzione illegali di armi. Coinvolte le famiglie mafiose che compongono il mandamento: Brancaccio, Roccella-Guarnaschelli e Corso dei Mille.

Le estorsioni sarebbero state ai danni di attività commerciali di varia natura: hotel, officine meccaniche, fino a un venditore ambulante di street food. Emerso anche l'interesse degli indagati nella gestione delle piazze di spaccio, soprattutto allo Sperone, dove la pressione criminale della cosca mafiosa si è manifestata attraverso la gestione dei canali di approvvigionamento dello stupefacente e tramite l'esborso di una somma mensile per chi vendeva la droga. Anche le scommesse online non sfuggivano al controllo della cosca, con la predisposizione dei cosiddetti pannelli '.com', «estranei al meccanismo legale», la cui autorizzazione al rilascio è di competenza dell'Agenzia dei Monopoli. In questo contesto sarebbe maturato anche il recente omicidio di Giancarlo Romano, avvenuto nel quartiere Sperone, e il ferimento di un altro uomo. Romano in questa indagine era sotto inchiesta.