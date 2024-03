Palermo, la cosca di Brancaccio e la droga: mafiosi dal pollice verde pronti alla fuga

Da mafiosi si erano trasformati... in coltivatori diretti, tranne poi scappare a gambe levate quando i carabinieri avevano scoperto tutto e li cercavano per arrestarli. La vocazione «agricola» non nasceva dalla passione per il verde, ma era piuttosto una necessità derivata dagli affari della droga: i due, infatti, si preoccupavano della serra che avevano realizzato in un magazzino in piazza Decollati.

Con grande stupore degli investigatori, che li stavano intercettando, il 31 luglio dell’anno scorso Giuseppe Chiarello e Settimo Turturella - due dei nove uomini d’onore finiti in galera nella recente operazione che ha messo in ginocchio i clan di Brancaccio e di corso dei Mille - discutevano di coltura idroponica, di irrigazione e di fioritura. L’argomento della conversazione riguardava la piantagione idroponica di marijuana, cioè quella che consisteva nella produzione delle piantine non sul terreno ma in vasetti riempiti d’argilla inumiditi con acqua e sostanze nutritive.