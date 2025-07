Su un tratto dell’Autostrada A19 “Palermo Catania” il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in fiamme all’altezza del km 70, a Polizzi Generosa, nella Città metropolitana di Palermo. Lo scrive in una nota l'Anas.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in sicurezza ed il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.