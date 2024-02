La lite davanti alla discoteca di Balestrate prima dell'omicidio di Francesco Bacchi, altri quattro arresti

Non sono coinvolti nella morte di Francesco Bacchi, pestato a morte fuori dalla discoteca Medusa a Balestrate, ma si sarebbero affrontati con calci e pugni poco prima che il diciannovenne di Partinico venisse ucciso.

I carabinieri hanno arrestato con l'accusa di rissa aggravata quattro giovani che la notte, tra il 13 e il 14 gennaio scorsi, si trovavano fuori dal locale dove, successivamente, Bacchi è stato ucciso. Per il delitto è stato arrestato, con l'accusa di omicidio preterintenzionale, Andrea Cangemi, 20 anni, che ha sostenuto di essersi difeso. Adesso arrivano altri quattro arresti

Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Palermo, in raccordo il Tribunale per i minorenni, gli investigatori dell’Arma, visionando le immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza della zona e raccogliendo le testimonianze dei presenti, hanno identificato altri 4 giovani i quali - pur non avendo alcuna responsabilità diretta nella morte di Bacchi - avrebbero preso parte alla rissa.