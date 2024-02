La rissa mortale davanti alla discoteca di Balestrate, l'omicida resta ai domiciliari

Andrea Cangemi, il ragazzo di Partinico di 20 anni accusato dell’omicidio di Francesco Bacchi, il 19enne ucciso davanti ad una discoteca di Balestrate al culmine di una rissa la notte dello scorso 14 gennaio, resta ai domiciliari.

Il tribunale del riesame si è pronunciato sul ricorso presentato dalla Procura contro la decisione del Gip di concedere all’indagato gli arresti a casa.

I giudici hanno respinto l’impugnazione. Cangemi è accusato di aver dato due violenti calci a Bacchi con cui aveva avuto uno scontro, come si vede dalle telecamere di videosorveglianza della discoteca installate all’ingresso. Il secondo calcio. che sarebbe stato letale, ha raggiunto Bacchi all’altezza del collo facendolo cadere a terra.

Da quel momento la vittima non si è più rialzata, trasferita d’urgenza all’ospedale di Partinico è spirata all’alba. Oggi per la rissa durante la quale Bacchi ha perso la vita sono stati raggiunti da misura cautelare 4 ragazzi.