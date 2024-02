L’omicidio di Balestrate: il Tar conferma il «no» ai funerali pubblici

Non saranno celebrati di nuovo i funerali di Francesco Bacchi, il giovane ucciso a Balestrate durante una rissa nei pressi della discoteca Medusa. I giudici della quarta sezione del Tar Sicilia hanno respinto la richiesta di sospendere il provvedimento del questore di Palermo che motivi di ordine pubblico aveva vietato i funerali pubblici. Alla decisione del questore si era opposta la madre del giovane che ha presentato un ricorso al Tar di Palermo e iniziato una raccolta firme per far celebrare il funerale pubblico al figlio.