Balestrate, delitto Bacchi: alla sbarra tre giovani, uno per omicidio preterintenzionale e gli altri due per rissa

In tutto furono 10 le persone coinvolte e indagate per quella rissa mortale. Alcuni hanno patteggiato e altri hanno scelto il rito ordinario. Nell’udienza di oggi sono state presentate le parti civili: padre, madre e altri stretti familiari di Francesco Bacchi. Prossima udienza fissata al 22 ottobre, giorno in cui il giudice si pronuncerà per l’eventuale ammissione delle parti civili, per ascoltare le difese e per la requisitoria del pubblico ministero. Cangemi dal giorno della rissa è ai domiciliari. Secondo quanto ricostruito dall’accusa, fu lui a sferrare i due violentissimi calci che tramortirono Bacchi, il quale perse i sensi già davanti alla discoteca. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Partinico, morì all’alba in seguito proprio alle lesioni subite.

Gli altri due furono arrestati un mese e mezzo dopo, in seguito alle indagini. Pur non avendo alcuna responsabilità diretta nella morte di Bacchi, secondo l’accusa Greco e Lo Giudice avrebbero preso parte alla rissa insieme ad altre 8 persone.