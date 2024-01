«Il mio Francesco ucciso per nulla: gli altri litigavano e voleva dividerli», a Partinico il dolore della mamma di Bacchi

I volti solcati dalle lacrime. Il dolore è forte e palpabile nel giorno dei funerali di Francesco Bacchi e della fiaccolata per il diciannovenne di Partinico ucciso la settimana scorsa davanti alla discoteca di Balestrate da un coetaneo, Andrea Cangemi, finito ai domiciliari. Rabbia, inquietudine e impotenza sono sentimenti che si intrecciano e sembrano stringere un nodo alla gola. Ieri sera Partinico è stata letteralmente inondata di gente con fiaccole in mano: scuole, mondo delle associazioni, del volontariato, istituzioni in blocco con tutti i sindaci del comprensorio in prima linea. Tutti insieme per dare una risposta anzitutto per dire no alla violenza.

L’emblema di questa intesa giornata è stato sicuramente l’intervento che ha voluto fare la mamma di Francesco sul palco allestito in piazza Duomo: «La morte deve essere un evento naturale - dice Daniela Vicari -, nessuno può togliere la vita. Questo non lo posso accettare perché mio figlio è stato cresciuto con dei sani valori. Vergogna a chi sta ricostruendo quella terribile notte dicendo che mio figlio avrebbe aggredito per prima. Lui era intervenuto per sedare una lite».