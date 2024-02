Palermo, notte di vandalismo in centro: spaccate le vetrine in altri due locali

Tre locali colpiti, macchine distrutte. Notte di terrore in centro a Palermo, con i vandali in azione in diversi punti di quella che dovrebbe essere la zona più sicura della città. Vetrine spaccate da Bolazzi, in piazzetta Bagnasco, uno dei luoghi simbolo della movida, e al Luna Bar, in piazza Sant'Oliva, chiuso da tempo. Non sarebbe stato preso niente, indagini affidate alla polizia.

Sono stati spaccati i vetri dei finestrini di alcune vetture posteggiate, questa volta in pieno centro in via Nicolò Garzilli e vicino al Molo Trapezoidale. Anche in questo caso, come successo qualche giorno fa, non c'è stato nessun furto ma soltanto le auto danneggiate, che sono state quattro in tutto. Sono state presentate delle denunce alla polizia, che sta indagando.

Un lavandino è stato scagliato, sempre nella notte, contro la porta d’ingresso del bar Dante di Palermo. Il locale, che si trova proprio in via Dante, ha subito danni al vetro. A denunciare quanto accaduto gli stessi titolari dell’esercizio commerciale che hanno postato le foto del tentato furto sulle pagine social.